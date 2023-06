Calcio | Nations League Concacaf | in finale vanno Canada e Usa

4 Leonardo Bonucci è stato il protagonista, in negativo, di Spagna - Italia , semifinale diLeague. Un errore del difensore azzurro ha spalancato la porta a Yeremi Pino per il primo .... ...Ha dell'incredibile ciò che è successo nel corso di USA - Messico , gara valevole per la CONCACAFLeague . Al 69', il messicano Montes ha commesso un fallaccio su Balogun , scatenando una reazione da parte degli americani e una successiva rissa che si è consumata al centro del campo. Tra i ...La finale dellaLeague della Concacaf sarà tra gli Stati Uniti ed il Canada. Nelle semifinali la squadra a stelle e strisce ha superato 3 - 0 il Messico grazie alla doppietta di Christian Pulisic e add una ...

Calcio, Nations League 2023: la Spagna beffa l'Italia nel finale. Le Furie Rosse vincono 2-1 OA Sport

La semifinale di Nations League contro la Spagna ha visto l'Italia mestamente uscire di scena, evidenziando tutti i problemi del progetto ...