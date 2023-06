Calcio in tv oggi venerdì 16 giugno | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sono le Nazionali a farla da padrone in questo 16. Entrano nel vivo le qualificazioni ai prossimi Europei, con l’che guarderà con attenzione alla sfida tra Malta ed Inghilterra, con i britannici favoritissimi per il successo e la possibilità di continuare il loro percorso netto nel girone C. Sfida interessante per gli azzurri anche quella tra Macedonia del Nord ed Ucraina, al momento appaiate con l’, impegnata in Nations League in questo weekend, a tre punti. Oltre alle varieper le qualificazioni continentali, ci sono anche tante amichevoli tra selezioni maggiori.IN TV162.00 Honduras-Venezuela – amichevole – nessuna copertura tv 4.30 Costa Rica-Guatemala – amichevole – nessuna copertura tv 13.00 Taiwan-Thailandia – ...

Non lo racconto per dire che i ragazzidovrebbero adattarsi. Non era giusto e non lo è, ma il ... Un campo disupera di poco i 7mila mq e si può fare il conto dell'enorme spazio che rimane ...Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli : ora è ufficiale. Ad annunciarlo è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , sul suo profilo Twitter . ' Ho il piacere di annunciare che, ...ENSCHEDE (Olanda) - La Spagna batte per due a uno l'Italia di Mancini e conquista la finale della Nations League. Spagnoli avanti in avvio grazie a uno svarione difensivo di Bonucci che favorisce il ...

ANCONA In attesa che l’Ancona faccia esplodere il primo colpo di mercato, c’è chi Ancona e la sua storia calcistica la conosce per esserne stato il capitano di mille battaglie ...Una partita di calcio molto particolare nella struttura interna del carcere di Gazzi. M., 14 anni: «Bello vedere papà e non pensare al posto dove sta» ...