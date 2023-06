Calcio femminile | Federica Cappelletti candidata alla carica di presidente

(Di venerdì 16 giugno 2023) La giornalista, vedova di Paolo Rossi, è pronta a candidarsididella DivisioneProfessionistica. Stando a quanto appreso dall’Ansa, ladella Paolo Rossi Foundation sarebbe pronta a scendere in campo per aiutare ila crescere ulteriormente. Nel corso di un’intervento all’Ansaha confermato le proprie intenzioni: “Sì è vero ho deciso di dedicarmipromozione e allo sviluppo delin Italia, in un’ottica pienamente sostenibile”. Con ogni probabilità a sfidareil 29 giugno, data delle elezioni, sarà Ludovica Mantovani, attuale ...

Le parole di Federica Cappelletti " Sì è vero ho deciso di dedicarmi alla promozione e allo sviluppo delin Italia, in un'ottica pienamente sostenibile " ha dichiarato la Cappelletti ...E' terribile, ma purtroppo funziona così ' hanno detto in coro sui social Ashalata Devi e Aditi Chauhan, tra le più note esponenti delindiano. Le giocatrici hanno ricevuto immediato ...Al telefono con l'ANSA la vedova dell'eroe del Mundial '82 conferma: "Sì è vero ho deciso di dedicarmi alla promozione e allo sviluppo delin Italia, in un'ottica pienamente ...

Dopo nove anni di dedizione e contributi significativi all'interno del settore giovanile del club, l'allenatore approda in prima squadra ...Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, scende in campo per la carica di presidente della rinnovata Divisione Femminile Professionistica . Si apprende ...