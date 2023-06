Calcio | Carnevali | ' per Frattesi le migliori offerte erano dalla Premier'

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Continua a tenere banco il futuro di Davide. Anche quest'estate, il giocatore del Sassuolo e della Nazionale è l'oggetto dei desideri di diversi club ed è protagonista delle voci di mercato. Lo stesso, al termine della semifinale di Nations League di ieri dell'Italia contro la Spagna, si era espresso sul suo futuro prossimo: "InLeague? Non mi sento pronto al momento per l'estero, preferirei rimanere in Serie A". "La cena con l'Inter è andata bene? È normale, facciamo diversi incontri con le altre società, non solo con i nerazzurri". Sono le parole di Giovanni, Amministratore Delegato del Sassuolo, prima dell'Assemblea di Lega a chi gli chiedeva di. "Al momento non c'è nessun tipo di accordo con altre squadre. Le richieste della ...

Bologna 15/05/2022 - campionato diserie A / Bologna - Sassuolo / foto Image Sport nella foto: GiovanniL'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni, ha rilasciato ...Lo ha detto l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni, a margine dell'assemblea della Lega Serie A. "Valuteremo un po' ma a questo punto le decisioni devono essere prese in tre non ..., il futuro di Frattesi e Mulattieriha spiegato: " Valuteremo un po' ma a questo punto le decisioni devono essere prese in tre non solo dal giocatore. Non abbiamo intenzione di ...

Calcio: Carnevali, dispiace Frattesi non voglia la Premier Agenzia ANSA

Oggi sono arrivate le parole anche del ds neroverde Carnevali: «Incontri ne abbiamo avuti con più squadre, non solo con l'Inter. In questo momento non abbiamo fatto accordi con nessuna società. Quello ...Qualche settimana fa i dirigenti della Juventus avrebbero incontrato Giovanni Carnevali del Sassuolo per parlare del futuro di Davide Frattesi. Dopo questo primo summit le parti non si sarebbero rivis ...