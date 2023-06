Calcio | Bianchi | ' per Garcia a Napoli non sarà facile | dipende dall' organico a disposizione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "erede di Spalletti? Non credo che esista un 'erede'. Il francese metterà adel club la sua esperienza, la sua personalità. Moltorà da come cambierà l'azzurro". Lo dice all'Adnkronos Ottavio, ex calciatore ed allenatore, tra le altre, proprio del. "Credo che rivoluzionare la rosa, dopo una stagione così importante e bella per gli azzurri, sarebbe rischioso. Ilha espresso un bel gioco e un'ottima organizzazione, la scelta dipuò lasciare perplessi ma io sono fuori'ambiente. Dovrà capire come far esprimere al meglio la squadra, ma per mantenere questo rendimento il club dovrà migliorarsi". "Penso che una squadra che ha disputato una ...