Calabria | Occhiuto | «Con il centrodestra la lotta ai reati ambientali sta avendo grandi risultati»

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Fin dal mio insediamento alla guida della Regioneho posto la tutela dell’ambiente tra i temi centrali della mia agenda di governo. Abbiamo subito condiviso con le forze dell’ordine e con la magistratura una serie di protocolli e di azioni tesi a un principio base: tolleranza zero contro ogni forma di reato ambientale. E credo che finalmente qualcosa stia cambiando concretamente, anche nei comportamenti dei singoli. L’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dal Nucleo operativo ecologico del Comando dei Carabinieri di Catanzaro, su un drammatico traffico illecito di rifiuti, è solo l’ultima di una serie di brillanti inchieste portate a compimento innegli ultimi mesi in questo settore. I calabresi possono avere la consapevolezza che tutti i livelli istituzionali sono impegnati seriamente a difesa del nostro ambiente ...

Traffico illecito rifiuti, Occhiuto: 'In Calabria istituzioni impegnate per difendere ambiente e combattere contro chi inquina' Il Lametino

