Caironi e il post contro l’aeroporto di Orio | “Poco attento alle esigenze dei disabili”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023)al Serio. Martinadial Serio. La campionessa paralimpica di atletica haato una storia sul suo profilo Instagramprima di imbarcarsi su un aereo. Da persona contà, denuncia le difficoltà riscontrate prima dell’imbarco. “Qui a Bergamo, Capitale italiana della cultura 2023, pressodi Milanoal Serio se hai unatà hai due opzioni. 1. Fare la fila per il gate insieme a tutti gli altri. 2. Chiedere l’assistenza e aspettare su una sedia per almeno 15/20 minuti che arrivi la carrozzina anche se non ne hai bisogno. Non puoi andare in bagno o al bar in attesa del tuo volo, perché devi aspettare l’assistenza anche solo per passare ...