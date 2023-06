Bye Bye Morons - Addio a tutti | la recensione | una commedia tragicomica

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ladi Bye Bye, film francese diretto e interpretato da Albert Dupontel che vede protagonisti tre personaggi alle prese con una comune disavventura. Stasera su Sky e disponibile su NOW. Suze Trappet ha lavorato per una vita come parrucchiera e per via delle sostanze utilizzate mentre armeggiava nel suo salone è ora affetta da un male incurabile. A inizio film scopre infatti che le rimane poco tempo da vivere e prima di abbandonare questo mondo intende fare pace con il proprio passato e mettersi finalmente sulle tracce del figlio mai conosciuto. Quando era soltanto una ragazzina infatti Suze è rimasta incinta e ha poi dato in adozione il bambino, avendo di fatto perso ogni contatto con lui. Come vi raccontiamo nelladi Bye Bye- ...