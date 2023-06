Byd - Dolphin | Atto 3 e Han | al via le vendite in Italia | ecco prezzi e versioni

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'si aggiunge agli undici Paesi europei in cui il colosso cinese Byd è presente: da noi, il costruttore di Shenzhen debutta commercializzando due modelli, la Suv di taglia media3 e la grossa berlina Han, ma la lista si allungherà in fretta. Da luglio, si potrà infatti ordinare la berlina compattae, più in là nel tempo, la Seal di segmento D. Tutte invariabilmente elettriche. Il marchio arriva inaprendo anche degli store: si parte da Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze, ma pure in questo caso è prevista una rapida espansione. Tecnologie pensate e prodotte in casa. I quattro modelli si basano sull'architettura modulare e-Platform 3.0, adattabile a vetture con taglie che vanno dalla compatta alla Large e sono figli di una strategia "in house": dai motori alle batterie ...