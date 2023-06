BYD Atto 3 | come va il Suv elettrico cinese

(Di venerdì 16 giugno 2023) La sfida di BYD , colosso, sul mercato delle auto elettriche in Europa e in Italia parte dall'alto.3 è la punta di lancia del Marchio , acronimo di Build Your Dreams , decisa a competere ...

Esternamente3 mostra uno stile sobrio , caratterizzato soprattutto dalla Dragon Face, definita dalla linea continua che unisce i due fari e di fatto sostituisce la calandra. Fuori dal coro ...... saranno a disposizione del pubblico per i test drive Plenitude (Eni) i veicoli elettrici e ibridi plug - in delle case automobilistiche:Dolphin ,Seal ,3 eHAN Berlina , ...Su un circuito di 4 chilometri, sviluppato sulle sopraelevate dell'Anello Alta Velocità, saranno disponibili:: Dolphin, Seal,3, Han Berlina Hyundai: Ioniq 6, Ioniq 5, Kona Electric, Tucson ...

Il nuovo fuoristrada BYD: le caratteristiche che lo rendono unico. Di recente l'azienda cinese ha lanciato sul mercato Atto 3, un rivoluzionario crossover, che arriverà in Italia all'inizio di quest'e ...