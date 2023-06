Busitalia Toscana: nuove corse da e per centro commerciale The Mall Firenze Post

Dal 15 giugno 2023 sono aumentate a 17 i collegamenti tra Firenze ed il The Mall Firenze che sono effettuati tutti i giorni con l’inserimento di due nuove corse, alle 14 e alle 16, in partenza ...In occasione del festival musicale Moon in june, che si terrà dal 16 al 18 giugno all'isola Maggiore, Busitalia (polo passeggeri del gruppo FS italiane) ha potenziato il servizio di navigazione del la ...