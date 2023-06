Bus nella scarpata | salgono gli indagati | ci sono anche funzionari di Autostrade

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSale a quattro il numero degli iscritti nel registro deglia seguito della caduta in unadi un autobus all’altezza che viaggiava sulla A16 in direzione Roma, tra i caselli irpini di Vallata e Lacedonia, dopo aver evitato l’impatto con cinque auto bloccate sulla carreggiata in seguito ad un tamponamento. Nell’incidente ha perso la vita un giovane ivoriano, Malick Fall, alla guida di una delle quattro auto su sui viaggiavano altri giovani nordafricani diretti ai mercati della provincia di Napoli. La procura di Benevento contesta il reato dell’omicidio stradale al conducente del pullman G.S. e al direttore del VI tronco di Aspi R.O, e aiP.G., M.G.F. Dunque, oltre al 63enne della provincia di Roma, difeso dall’avvocato Guerino Gazzella, che era alla guida del pullman, nell’elenco ...