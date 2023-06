Buon compleanno a… Gianni De Biasi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Oggi è ildiDe, ora commissario tecnico dell’Arzerbaigian: la sua storia OggiDecompie 67 anni. Siamo certi che, se qualcuno gli dicesse che lui è la prova provata di come une certa Italia di provincia sappia mettersi in gioco sul piano globale, si metterebbe a minimizzare sorridendo. Al contrario di certi colleghi che alla prima impresa riuscita si auto-celebrano prima ancora che ci pensino gli altri. Questione di carattere o di passione per la propria professione, che la si va a inseguire ovunque. Fedeli a un assunto che recentemente ha espresso quando gli hanno chiesto un parere sulla scelta del Modena, uno dei tanti club che ha guidato in carriera, a proposito della scelta di puntare su un componente dello staff di Massimiliano Allegri, Paolo Bianco: ...