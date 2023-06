Brambati | «Inter | non c’è paragone tra Frattesi e Milinkovic-Savic»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Massimosottolinea su TMW Radio la differenza di prestazioni e valore tra Sergeje Davide, obiettivi dell’per il centrocampo. SCELTE – Massimosi espone sui due calciatori: «Secondo me l’rinforzerebbe il centrocampo solo con, sarebbe sicuramente più completo di. Giocare al Sassuolo è una cosa, alla Lazio è un’altra.sarà pure bravo, ma non ha giocato le partite di livello del serbo. Se giochi male due partite al Sassuolo nessuno ti dice nulla, se fai 10 minuti male alla Juventus se lo ricordano. Se io fossi il procuratore diio andrei in Premier League, trovi subito il campionato top e ...

ha poi parlato di Calciomercato soffermandosi sulle indiscrezioni che vorrebbero Milinkovic - Savic attenzionato sia dall'che del Milan, sottolineando come il mediano della Lazio ...Da Lukaku a Vlahovic: futuro incerto per il centravanti belga, protagonista in negativo della finale di Istanbul. Fin da bambino Romelu Lukaku sognava di giocarla, quella finale. Quando sabato scorso ...In merito alla finalissima play - off di questa sera tra Bari e Cagliari e al post City -, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Massimo, ex pilastro del club pugliese e opinionista televisivo. Che tipo di match prospetta "Vedo un Bari favorito, ma attenzione a ...

Brambati: “Derby per Milinkovic Via dalla Lazio, dubito che l’Inter…” fcinter1908

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Davide Frattesi ha fatto sapere di voler restare in Italia, nonostante al Sassuolo siano arrivate diverse importanti offerte dalla Premier League.MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, sia il Milan che l'Inter sarebbero alla ricerda di rinforzi per… Leggi ...