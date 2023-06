Borse positive nel giorno delle "quattro streghe". A Milano brilla Moncler

(Di venerdì 16 giugno 2023) Scadono contemporaneamente i future e le opzioni su azioni e indici. I titoli del gruppo dei piumini salgono insieme al settore europeo del lusso. Euro forte, scende lo yen. In discesa il prezzo del gas naturale. Spread giù a 158 punti

Emergenti: il caso più sorprendente è il Brasile Ma il caso più sorprendente riguarda la ... secondo Robin Brooks chief economist dell'Institute of lnternational Finance, sono più che: ...Gas precipita del 15%, euro sopra 1,09 dollari .europeea meta' giornata, nell'attesa dell'avvio di Wall Street, dove ieri gli indici S&P500 e Nasdaq hanno riconquistato livelli che non vedevano dall'aprile 2022. I future americani ...

Borse positive nel giorno in cui la Fed decide una pausa nel rialzo dei tassi RaiNews

Le Borse superano il test delle banche centrali. Dopo Fed, Bce, Bank of Japan e Cina i listini sono in rialzo. La vera sopresa: Turchia e Brasile, ecco perché ...Borse europee caute in avvio, all’indomani della decisione della Bce di alzare il costo del denaro di 25 punti base. Christine Lagarde, ha inoltre preannunciato un probabile nuovo ritocco anche a lugl ...