Borsa | l' Europa apre positiva | Parigi +0 | 29%

(Di venerdì 16 giugno 2023) Avvio in in rialzo per le Borse europee nel giorno delle 'tre streghe', (il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre in cui scadono alcuni titoli, ndr) sempre abbastanza volatile.segna ...

Avvio in in rialzo per le Borse europee nel giorno delle 'tre streghe', (il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre in cui scadono alcuni titoli, ndr) sempre abbastanza volatile. Parigi segna ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ..."Ho sentito inesattezze sul vuoto di tutela che si realizzerebbe con l'abolizione dell'abuso d'ufficio che non c'è affatto, il nostro arsenale è il più agguerrito d'", ha sottolineato Nordio.

Borsa, Europa ingessata nel giorno delle "quattro streghe". La BoJ conferma la politica accomodante Il Sole 24 ORE

Euro sopra 1,09 dollari. Gas giu' dell'11% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 giu - Borse europee caute in avvio, all'indomani della decisione della Bce di alzare il costo del denaro di 25 ...Avvio in in rialzo per le Borse europee nel giorno delle 'tre streghe', (il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre in cui scadono alcuni titoli, ndr) sempre abbastanza volatile. Parigi segna ...