Georgieva ha ribadito che il programma economico tunisino 'deve essere assunto come 'proprieta'' da parte del paese'. Quanto al ruolo dell', lo considera importante. La direttrice del Fondo monetaria parla di 'approccio proattivo dei leader per sostenere la Tunisia, siamo sulla stessa linea circa il fatto che per la Tunisia sarebbe ...Euro sopra 1,09 dollari. Gas giu' dell'11% . Borse europee caute in avvio, all'indomani della decisione della Bce di alzare il costo del denaro di 25 punti base. La numero uno, Christine Lagarde, ha ......al divario sempre piu' ampio tra l'invariato corso della BoJ e la stretta monetaria attuata negli Stati Uniti e in, sta rendendo piu' convenienti gli investimenti esteri in Giappone. La...

Borsa, Europa ingessata nel giorno delle "quattro streghe". La BoJ conferma la politica accomodante Il Sole 24 ORE

ma a vantaggio della Borsa: il Nikkei +0,2% chiude la settimana (la decima di fila positiva) con un rialzo del 4%. Ecco dunque le notizie più importanti per le Borse oggi 16 giugno. Tutt’altra musica ...Euro sopra 1,09 dollari. Gas giu' dell'11% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 giu - Borse europee caute in avvio, all'indomani della decisione della Bce di alzare il costo del denaro di 25 p ...