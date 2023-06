(Di venerdì 16 giugno 2023) Borse die Pacifico positive con Tokyo in rialzo (+0,66%) in scia allacentralese che ha lasciato i tassi invariati. La Boj, come da attese, segue la Fed mentre pesano ancora l'...

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Borse die Pacifico positive con Tokyo in rialzo (+0,66%) in scia alla Banca centrale giapponese che ha lasciato i tassi invariati. La Boj, come da attese, segue la Fed mentre pesano ancora l'incertezza ...L'azienda è quotata alladi Shanghai, con un market cap di circa 12 miliardi di dollari. L'... La maggior parte delle vendite sono state effettuate in, con il 63% seguite dall'Europa (23%) e ...

Borsa: Asia positiva con politica Banca Giappone invariata Agenzia ANSA

Borse di Asia e Pacifico positive con Tokyo in rialzo (+0,66%) in scia alla Banca centrale giapponese che ha lasciato i tassi invariati. (ANSA) ...Leggi anche: È il venerdì delle tre streghe sui mercati: nervi saldi, ecco che cosa fare e cosa evitare Nel frattempo, in Asia la Boj ha tenuto i tassi fermi negativi e confermato il controllo della ...