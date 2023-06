Boris Johnson diventa editorialista del Daily Mail

(Di venerdì 16 giugno 2023) Coinvolto nel cosiddetto scandalo Partygate, che riguardava gli incontri organizzati a Downing Street durante il suo mandato come primo ministro in presunta violazione delle restrizioni anti - Covid ...

... che riguardava gli incontri organizzati a Downing Street durante il suo mandato come primo ministro in presunta violazione delle restrizioni anti - Covid in vigore all'epoca,ha ...ha un nuovo lavoro. All'indomani della condanna per il caso Partygate , l'ex primo ministro britannico ha annunciato il ritorno alle origini di giornalista, e che si occuperà di fare l'......ha trovato una nuova tribuna per fare sentire la sua voce. Ha infatti raggiunto un accordo per pubblicare un corsivo alla settimana sul Daily Mail , popolare tabloid filo - ...

Donald Trump e Boris Johnson: destini simili, ma in contesti molto diversi Il Riformista

Johnson ha infatti raggiunto un accordo per pubblicare un corsivo alla settimana sul Daily Mail, popolare tabloid filo-conservatore da sempre vicino alle sue posizioni: sulla Brexit e non solo.La battaglia contro i suoi avversari Johnson, costretto a dimettersi venerdì anche da deputato per sfuggire al verdetto della commissione parlamentare bipartisan che frattanto lo ha riconosciuto ...