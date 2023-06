(Di venerdì 16 giugno 2023) Il difensore è tornato sui social per parlare della gara con la Spagna, il suo errore e l'impegno di tutto il gruppo.

Il Ct dell'Italia faculpa: "Il 3 - 5 - 2 un errore" . Ancor più esplicite le ammissioni di ... Forse saremmo stati più alti, offensivi, magari con un attaccante al posto di. Sì, potessi ...Il ct della nazionale ha fatto- culpa per la scelta del modulo, il 3 - 5 - 2, preferito al ... che approfitta di un incredibile errore die firma l'immediato 1 - 0 battendo Donnarumma. ..."L'ho sempre criticato, ora s'è messo a giocare a calcio", ilculpa di Franco. "Poco gioco, ma buona difesa!", l'analisi di Paolo che crede nella rimonta scudetto. "Bene la difesa senza, ...

Bonucci fa mea culpa: “So chi sono e che gioco è questo. Non intendo sottrarmi” ItaSportPress

Calcio ora per ora Joselu Mato è l'uomo che a pochi minuti dal triplice fischio con un Joselu Mato è l'uomo che a pochi minuti dal triplice fischio con un suo gol ha mandato la Spagna in finale… Leggi ...Il Ct azzurro Roberto Mancini non cerca scuse al termine di Spagna-Italia: l'eliminazione dalla Nations League è una vera mazzata.