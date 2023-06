Bomba carta in cassonetto | Daspo per 3 giovani

(Di venerdì 16 giugno 2023) su Tg. La7.it -urbano per i treche fecero esplodere unin metallo utilizzato per la raccolta degli indumenti in corso Europa Unita ad Andria la sera del ...

I tre inserirono nel cassonetto una causandone la distruzione e la dispersione dei residui sul marciapiede e sul manto stradale. L'evento era stato ripreso da alcuni passanti e residenti ...La sera del 31 Dicembre 2021, prima dei festeggiamenti di capodanno, i tre giovani individui destinatari dei provvedimenti hanno inserito all'interno del cassonetto in metallo una

Daspo urbano per i tre giovani che fecero esplodere un cassonetto in metallo utilizzato per la raccolta degli indumenti in corso Europa Unita ad Andria la sera del 31 dicembre 2021. A disporre il ...(LaPresse) Il Questore di Andria, Roberto Pellicone, ha firmato tre provvedimenti di daspo urbano nei confronti di tre soggetti che hanno ...