Bolzano | nessun vertice della Provincia ai funerali di Berlusconi Vettori FI | «Valutare se uscire dalla maggioranza»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ha criticato l’assenza delle istituzionidiaidi Stato di Silvio. Poi ha tuonato contro la decisione di Palazzo Widmann e del Palazzo del Consigliole, a, di risollevare le bandiere a mezz’asta prima dello scoccaremezzanotte. Infine, alla Lega locale e alla Svp, ha rimproverato di non aver inviato alcun rappresentante alle esequie. Carlo, commissario di Forza Italia in Alto Adige, è adirato con i colleghi del suo territorio. Il Consigliereautonoma diha ventilato persino l’ipotesi dila. «Nei prossimi giorni, il direttivo di Forza ...

Poi ha tuonato contro la decisione di Palazzo Widmann e del Palazzo del Consiglio provinciale, a, di risollevare le bandiere a mezz'asta prima dello scoccare della mezzanotte. Infine, alla ......non c'eraappuntamento disponibile, mentre a novembre avevano trovato posto per il giorno dopo. Nulla è cambiato per Genova e Padova , che risultavano già senza disponibilità . A...I mezzi pubblici di superficie transitano regolarmente, mentre per le auto è chiuso il tratto di strada di Corso San Martino in direzione piazza XVIII Dicembre fino all'inizio di Corso. ...

Bolzano, nessun vertice della Provincia ai funerali di Berlusconi ... Open

Da qualche giorno la Questura di Bolzano riceve segnalazioni di diversi tentativi di truffa, tutte con lo stesso modus operandi. (ANSA) ...Continua il rallentamento dell'inflazione nel Comune di Bolzano: a maggio 2023, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - Nic con tabacchi - registra un aumento dello 0,3% rispetto al ...