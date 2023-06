Bodycare estiva | stai fresca con i cosmetici a effetto ghiaccio

Leggi su amica

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le cremefreddo piacciono sempre. Forse perché donano quella sensazione di brivido che risveglia i sensi. Ma, in estate, diventano fondamentali per far fronte a certe temperature. Così, quando la colonnina di mercurio si alza, impossibile non chiedere ristoro a formule leggere e idratanti che, come un tuffo nell’acqua, regalano subito unrefresh. E non solo sotto il sole. Cremefreddo contro la cellulite Al centro deifreddo di ultima generazione c’è, infatti, il mentolo che, oltre a rinre, ha altre mille virtù. «Si tratta di un monoterpene ciclico che deriva dall’olio essenziale di menta piperita – racconta Corinna Rigoni, presidente di Donne Dermatologhe Italia -. La sua azione rubefacente stimola la microcircolazione, ottimizzando ...