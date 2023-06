Black Mirror | perché dovremmo guardare tutti il primo episodio

Joan è terribile , il primo episodio della nuova stagione di, è stato ispirato da The Dropout . Nello specifico " come ci ha raccontato di recente il creatore della serie Charlie Brooker " lo spunto è arrivato dal profluvio di contenuti dedicati a ...6 è arrivata su Netflix ieri e i fan si sono presi il tempo per gustarla tutta d'un fiato. Tuttavia, sia le recensioni della critica che il responso del pubblico non sono stati favorevoli,...Le aspettative nei confronti di6 sono, per forza di cose, alimentate dal grande successo delle sue prime stagioni e dalla tiepida accoglienza che ha ricevuto l'arco narrativo precedente. È difficile, se non impossibile,...

In morte di Black Mirror: la serie ha definitivamente rinnegato se stessa Fanpage.it

Sono cinque gli episodi della sesta stagione di Black Mirror: Charlie Brooker confeziona con classe ed eleganza tecnica una serie TV che continua a sorprendere, anche se si contamina di nuove tendenze ...Con Joan è terribile la serie distopica esplora alla sua maniera l'era del contenuto e dell'engagement a tutti costi che stiamo vivendo ...