Black Mirror 7 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Si parte con il deepfake. Ovviamente. Dopo una quinta stagione discutibile ,torna in forma smagliante con una sesta stagione e lo fa fin dal primo dei cinque nuovi episodi affrontando la nuova tecnologia più interessante, problematica e discussa di questi anni. E ...Marco Giusti per Dagospiasesta stagione 14 Stavo cercando di scrivere qualcosa sui cinque nuovi episodi di '', che sono da ieri su Netflix, che ribadiscono l'ossessione dello showrunner Charlie ...Dopo un periodo di assenza di cinque anni,è tornato con la Stagione 6 e ormai appare sempre più evidente come la sua capacità di prevedere gli orrori del mondo iper - tecnologico che stiamo vivendo si sia chiaramente appannata.

Black Mirror: la sesta stagione si piega su se stessa, ma sempre ad altissimi livelli WIRED Italia

Con Joan è terribile la serie distopica esplora alla sua maniera l'era del contenuto e dell'engagement a tutti costi che stiamo vivendo ...