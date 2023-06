Bisseck | l’Inter va avanti con gli agenti | definito incontro | la data – Sky

(Di venerdì 16 giugno 2023)non ha mollato, giovane difensore tedesco di cui si è parlato negli ultimi giorni (vedi articolo). Su Calciomercato – L’Originale di Sky Sport, Di Marzio annuncia uncon i suoi. COLPO GIOVANE – Novità di serata da Gianluca Di Marzio su un possibile inserimento nel pacchetto arretrato per: «Domani (ossia nel venerdì appena iniziato, ndr) ci sarà uncon glidi Yann, che è un difensore tedesco che quest’anno ha giocato all’Aarhus. Può rappresentare un rinforzo giovane per, in un reparto dove ci sono giocatori esperti che hanno bisogno di un ricambio giovane. Come, appunto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Rinnovi che riguardano soprattutto il reparto difensivo, dovepensa anche a nuovi innesti e in particolare al colosso tedesco, Pastorello in sede: si parla di Acerbi e de VrijA ...All'Aarhus è stato impiegato nella difesa a tre, altro fattore che ha spintoa buttarsi su di lui.(Instagram) - calciomercato.itAusilio è al lavoro per, ma davanti a sé non ...... martedì 13 giugno, il vertice in casanella sede di viale ... Piace il centralePoi si è parlato degli obiettivi di ... Come si può leggere anche a parte,'ex - Napoli sarà uno degli ...