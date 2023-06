Bipolarismo superato? L’esperimento Lega-Pd secondo Lucarella

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 giugno 2023)e Partito democratico insieme: chi di spada ferisce, di spada perisce. L’impensabile unione dei due partiti per le ultime elezioni amministrative (in alcuni comuni) porta a supporre che dopo l’accordo che ci fu per il Governo Conte I (trae Movimento 5 Stelle), ora, si è arrivati allo sdoganamento del “tutto può succedere”. Davvero. Al Sud, l’accordo tra i Matteo Salvini ed Elly Schlein (ad esempio Altamura) è destinato a fare scuola. La teoria è semplice: pur di vincere, è valida ogni spada pontidiana condita di neo massimalismo. È pur vero che le elezioni amministrative non incidono sulle logiche nazionali ed il sistema elettorale dei sindaci risulta un buon viatico per mantenere vivo il rapporto diretto tra elettori ed eletto. Tutto ciò, però, nasconde un fatto drammaticamente vivo: la fine delo quantomeno la ...