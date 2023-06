Bimbo morto a Casal Palocco | una testimone | “Continuavano a filmare dopo l’incidente”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un incidente sconvolgente ha scosso, lasciando una comunità nel dolore e nella rabbia. Mentre la tragedia si consumava, i responsabili, suscitando l’indignazione di tutti Un’atmosfera di rabbia e dolore avvolgeun terribile incidente stradale che ha scosso la comunità. Il cuore spezzato dei residenti si scontra con la frustrazione per la mancanza di responsabilità dei coinvolti. Mentre la tragedia si svolgeva, i testimoni non potevano fare altro che osservare increduli i responsabili chel’orrore davanti ai loro occhi. La rabbia dei testimoni Uno degli amici della famiglia del piccolo Manuel Proietti ha raccontato con sgomento l’accaduto: ...

ROMA 'Maledetto, maledetto, maledetto...'. L'ha gridato al cielo, l'ha gridato al mondo. La voce straziata di un giovane uomo disperato che ha appena perso il figlio di 5 anni riecheggia all'esterno ...a Roma, il padre di Manuel: 'Ho perso mio figlio per una bravata' I TRASCORSI E sì, Matteo Di Pietro, il 20enne indagato per omicidio stradale dopo l'incidente di Casal Palocco in cui ha ...- continua sotto - 'Continuavano a filmare e ilera', ripete il testimone. 'Siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni. Andavano fermati', ripetono in coro i cittadini del ...

Proseguono le indagini sull'incidente avvenuto a Roma in cui è rimasto ucciso un bimbo di cinque anni. Indagato Matteo Di Pietro, del gruppo TheBorderline. La posizione degli altri influencer potrebbe ...