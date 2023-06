Bimba scomparsa | la notizia sul vicino di casa | il sospetto choc

Leggi su tvzap

(Di venerdì 16 giugno 2023) Social. . Non si dà pace la famiglia di Kata, laa Firenze nel pomeriggio di sabato 10 Giugno 2023. Kata stava giocando nel cortile dell’albergo occupato dove vive con la mamma e il fratello a Firenze, quando di lei si sono perse le tracce. Da giorni sia i parenti che gli inquirenti stanno setacciando ogni luogo possibile per cercare di trovarla il prima possibile. In queste ore le Forze dell’Ordine avrebbero dei sospetti su undidella bambina. Ad alimentare questi sospetti sarebbe stato Miguel Angel Montero Chicllo, il padre della piccola.Leggi anche: Bambinaa Firenze, cosa ha rivelato il fratellino di Kata Leggi anche: “La Vita in Diretta”, lasulla bambinaa Firenze preoccupa gli italiani Leggi ...