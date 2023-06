Bimba scomparsa a Firenze | due donne interrogate in Procura

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Proseguono le indagini delladisulladella piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni sparita dal primo pomeriggio di sabato scorso, mentre si trovava nell’ex hotel Astor, struttura occupata da decine di famiglie, dove viveva con i genitori. Altre due occupanti dell’ex hotel, una donna romena e una giovane peruviana, sono state ascoltate al palazzo di giustizia, nell’ambito dell’inchiesta per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione condotta dai pm Giuseppe Ledda e Christine Von Borries. Sempre nell’ambito delle indagini, laha nominato oggi Ugo Ricci, genetista dell’Istituto di medicina legale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, per estrarre il Dna dallo spazzolino e dal pettine di Kata. I familiari della bambina ...

... Smentita anche l'esistenza del supertestimone I genitori della bambinasabato scorso da un palazzo in via Maragliano a Firenze, e la famiglia dello zio della, sono stati riallocati ...I familiari della bambinasono stati trasferiti per ragioni di sicurezza in una struttura di accoglienzaPrelevate dai carabinieri altre due ...

Novità su Kata la bambina scomparsa a Firenze: il giallo della telefonata e il Dna prelevato da uno spazzolino Virgilio Notizie

Un pomeriggio intero ad ascoltare i principali protagonisti della vicenda, ma il mistero di Kataleya è tutt'altro che risolto. È toccato prima al padre della bimba… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...