Bimba morta dopo una caduta dal balcone | domani i funerali ad Acerra

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgerannoalle 12, nella chiesa del Redentore ad(Napoli), idella piccola Alessia, la bambina di 5 anni precipitata mercoledì daldel terzo piano della sua abitazione. Oggi sul corpicino della piccola è stato effettuato l’esame autoptico disposto dalla Procura di Nola, che ha aperto un’inchiesta per fugare qualsiasi altra ipotesi differente da quello che, tutt’ora, sembra essere stato un tragico incidente. Per l’ultimo saluto ad Alessia, gli amici dei familiari hanno chiesto alla cittadinanza di “avere il massimo rispetto restando all’esterno della chiesa durante il rito funebre”, e di evitare la condivisione delle immagini della bambina sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Alessia Sbal travolta e uccisa sul Gra a Roma, il litigio e il dramma: il camionista va a processotravolta e uccisa dall'auto della madre in retromarcia per errore, aveva 7 anni: la tragedia ...Loro l'avrebbero condotta prima all'esterno del resort, poi nell'area della piscina; quindi sarebbero andati via e l'avrebbero lasciata lì, senza preoccuparsi del fatto che lanon sapesse ...... detta ' Chicca ', ladi 6 anni violentata e gettata dall'ottavo piano di un palazzo di ...un anno dopo il figlio della donna, Antonio Giglio, precipitato dal settimo piano in circostanze ...

Uno degli youtuber The Borderline ha continuato a riprendere l’incidente una volta sceso dal suv, a pochi passi dal bambino che stava morendo ...Si sono schiantati contro la Smart e hanno ridotto in lamiere entrambe le automobili. Poi sono scesi dal suv e hanno continuato a registrare: è quanto mostra questo video.