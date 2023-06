Il co - fondatore della Microsoft,, ha incontrato oggi a Pechino il presidente cinese Xi Jinping: lo riportano i media statali del Paese. "Il 16 giugno, il presidente Xi Jinping ha incontrato il co - presidente della ...e' stato ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping a Pechino, in visita per sostenere l'impegno della Cina nella ricerca medica. "Sei il primo amico americano che incontro quest'anno. ...... Xi ha scritto una lettera aringraziando lui e la& MelindaFoundation, per aver promesso assistenza alla Cina Il leader cinese Xi Jinping ha incontratooggi venerdì 16 ...

Bill Gates incontra a Pechino il presidente Xi Jinping Agenzia ANSA

Roma, 16 giu. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il fondatore di Microsoft Bill Gates, in Cina per le sue attività filantropiche. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri cinese.