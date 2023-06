Biglietti per Il Volo a Milano a settembre | 5 concerti al Teatro Arcimboldi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Al via la prevendita deiper Il. Il trio pop-lirico si esibirà in cinque appuntamenti aldegliall’inizio del mese. Isono già disponibili in prevendita. Dopo il grande successo del concerto dall’Arena di Verona trasmesso su Canale 5, lo spettacolo Tutti per uno, che ha vinto lo share della prima serata, verrà riproposto aldiin 5 serate-evento uniche che non verranno, per il momento, replicate in altre città. È la prima volta che Ilsi esibisce in unin Italia, scegliendo una location più intima rispetto a palasport e arene a cui hanno abituato i fan della penisola. Ciò che ...