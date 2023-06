Big pronte a tutto per prenderlo | sogno-Frattesi | chi può averlo subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tutti vogliono Davidema Davide, sapendo di essere desiderato, non è che voglia proprio tutti. Dal ritiro della Nazionale, dove si candida come alter ego di Barella, ha indicato a quale squadra intende concedere la mano: deve disporsi con un centrocampo a tre, in modo che sia previsto il ruolo di mezzala a lui congeniale; deve imporre il proprio gioco piuttosto che rompere quello altrui; deve essere italiana per evitare di saltare un gradino nell'ideale parabola professionale. Le uniche formazioni che rispondono a tutte e tre le caratteristiche sono il Napoli, la Lazio e l'Inter. Perché la Roma di Mourinho, che lo ha cercato con insistenza in passato visto che incasserà il 30% della vendita del Sassuolo, gioca con due mediani, così come il Milan. La Juventus di Allegri, invece, preferisce la difesa all'offesa e non disputerà la ...