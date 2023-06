Bielorussia e Kaliningrad | la risposta di Mosca e le garanzie per la sicurezza per sé e per Minsk

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nell’ambito della cooperazione militare fra Russia e, è stato stabilito di installare sul territorio bielorusso depositi per l’arsenale nucleare russo. Questa decisione ha certamente provocato profonda inquietudine nei Paesi occidentali, probabilmente nei membri della NATO in particolare, i quali si erano messi a calcolare le capacità del potenziale nucleare russo. Appuntamento a luglioha intenzione di costruire i depositi per gli armamenti nucleari ingià entro luglio, in modo da garantirne lasullo sfondo delle relazioni tese con i Paesi vicini. Nella Repubblica diè stata inviata anche una notevole quantità di complessi missilistici Iskander-M, capaci di montare testate nucleari. Inoltread aprile i militari bielorussi avevano iniziato ...

Sul fronte europeo,è stata trasformata in una fortezza equipaggiata con armi nucleari, mentre le bombe tattiche stanno per essere dispiegate nelle vicinanze, in. I missili ......Kinzhal schierati dalla Russia nell'exclave di, spina nel fianco dell'Alleanza, incuneata tra Lituania e Polonia. Solo alcune decine di chilometri a Est c'è il confine della,...A Sud c'è l'exclave russa di, spina nel fianco della Nato. A Sud Est il corridoio di ... l'antica Konigsberg che l'Armata Rossa strappò al Terzo Reich, e la, uno dei luoghi più ...

Polonia in geografia Skuola.net

Reportage dalla base aerea di Siauliai, dove è in corso l'esercitazione Air Defender. "Abbiamo un territorio vulnerabile", avverte il ministro degli Esteri di Vilnius, "i Paesi baltici vanno rafforzat ...L'Agi ha assistito alle manovre "Baltops 23", in vigore da 53 anni ma mai delicate come oggi, con la guerra in Ucraina sullo sfondo e l'exclave russa di Kaliningrad che incombe su Vilnius. Protagonist ...