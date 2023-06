Biasin | «Onana | importanza portieri come lui nel ‘nuovo calcio’ spiegata…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Fabrizioha parlato di Andre, portiere camerunese di proprietà dell’Inter accostato a due club di Premier League (vedi articolo).– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “L’dinel, definiamolo, “nuovo calcio” è spiegata benissimo dalla prestazione di ieri di Donnarumma (tra l’altro non negativa). “Saper parare” resta ovviamente la cosa più importante, ma se si ambisce a un certo tipo di gioco… non basta“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...