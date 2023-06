Berlusconi | Tajani a Osho | ' questa volta mi hai fatto un po' commuovere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Di solito mi fai ridere,mi haiun po'. Grazie per questo bel pensiero!". Lo ha scritto su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, commentando la 'Frase di' che sulla foto dell'incontro di ieri fraed Elon Musk hachiedere al primo "Me porti co la navicella spaziale a trovà Silvio?".