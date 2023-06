Berlusconi? Rutto nazionale | orrore-vip | chi si copre di vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) È riuscito a suo modo a rimanere nella storia il comico Corrado Guzzanti, con quel suo scempio di post social con la scritta “” su fondo nero nel giorno dei funerali di Stato di Silvio. È diventato virale, ha rimediato qualche secondo di notorietà e sarà probabilmente ricordato da molti nella sua vena macabra. Sebbene qualche ora dopo siano arrivate una sorta di scuse, sempre via Instagram («La battuta si riferisce solo alla scelta di imporre il luttoper una personalità politica che una metà del paese non giudica positivamente. Tutto il mio rispetto invece (pensavo fosse ovvio) per chi partecipa al lutto e alla cerimonia funebre»), la sua iniziativa ha contribuito a togliere il freno ai comportamenti tra i più beceri visti nelle ore dopo la scomparsa del Cavaliere. ...