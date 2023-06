Berlusconi peggio di Mussolini | scop*** Toscani choc | fin dove si spinge

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) La lunga lista dei nemici di Silvio, coloro che l'hanno insultato in vista, non si fermano neppure di fronte alla sua morte. Ne è un esempio Oliviero. È lui ad accodarsi alle polemiche di sinistra. "Il lutto nazionale per la morte di? Esagerato e ridicolo. Purtroppo non avranno mai un lutto nazionale le persone normali, cioè tutte quelle persone che non hanno rubato o che non hanno fatto interesse privato in atti d'ufficio". Ma non solo, perché ai microfoni de La Zanzara il fotografo dice di trovare "tutto eccessivo, dallo stop alle votazioni nelle Camere ai funerali di Stato, che sono stati fatti su misura per lui". Poi ecco tirare in ballo il fascismo: "ha inciso sulla storia italiana negli ultimi 30 anni? Anche, se è per questo. Non credo ...