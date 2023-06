Berlusconi | funerali | vergognoso furto dopo la cerimonia! Rabbia e indignazione

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il 14 giugno 2023 si sono svolti idi Silvio, in diretta nazionale da Piazza Del Duomo a Milano. Il tutto è stato documentato attraverso immagini, filmati, momenti che, per tanto tempo, resteranno nella storia della televisione. Infatti le reti hanno sospeso la propria programmazione per dare modo anche ai telespettatori di partecipare anche se L'articolo proviene da KontroKultura.

... come ha tenuto a sottolineare il collega di Federica Panicucci , il quale non ha nascosto di essere rimasto spiazzato dal gesto di Pier Silviodopo idi suo padre: Ha poi fatto ...La risposta è semplice: Silvioamava molto i colori chiari e questo è stato il modo in ... dove una delle donne di cui si parla di [...] AiMaria De Filippi si è seduta in seconda ...'Come comunità nazionale abbiamo assistito al tripudio di affetto nei confronti del presidente Silvio, a poche ora dai suoidi Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale. La ...

Emilio Fede non arriva in tempo ai funerali di Berlusconi. L'ira contro l'autista: «Quel farabutto va arrestato» - Il video Open

L'ultima volta che l'Italia l'aveva vista soffrire in diretta, era stato per il funerale del marito Maurizio Costanzo. A pochi mesi da quel giorno, Maria De Filippi è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...