Berlusconi e l’arte di piacere Quella volta a Capri…

(Di venerdì 16 giugno 2023) E va bene, ancora. Ma come si fa a resistere alla tentazione di raccontare le esperienze personali vissute con un personaggio unico ed esuberante oltre ogni limite come il Presidente-Cavaliere? La vita del Silvio nazionale è stata davvero un romanzo, scritto con le sue mani nel bene come nel male. E tutti quelli che lo hanno conosciuto e frequentato, per molto o per poco, ne hanno avuto una parte. Sì, perché il costruttore-editore-politico più bravo potente e famoso d’Italia (oltre che patron della squadra di calcio più vincente di sempre) è stato anche l’uomo più semplice e cortese che si conosca. E di fronte a qualsiasi interlocutore, modesto o altolocato, si mostrava per quel piacione che gli pareva di essere e per tutti mostrava la stessa rapita attenzione. Sapeva ascoltare. Venditore fin nel profondo dell’anima come nessuno mai prima di lui, era maestro ...