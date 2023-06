Berlusconi | Conte | “Clima di canonizzazione surreale”

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – “Undiper”. E’ la fotografia del presidente del Movimento Cinque stelle Giuseppeche sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi tra “iniziative celebrative del governo, programmazione tv a reti unificate e sospensione delle attività in varie istituzioni, comprese le aule parlamentari”. Persiamo di fronte a “un termometro di come abbia inciso in profondità il conflitto di interessi di cuiè stato intrinsecamente portatore”. Sulle polemiche per la sua assenza ai funerali ribadisce che la sua è stata una scelta di “rispetto sia nei confronti dei suoi cari e di tutti coloro che l’hanno amato e sostenuto, sia nei confronti dei principi e dei valori della nostra ...

Leggi anchee l'assenza forzata ai funerali di, la linea dura del Movimento dopo gli elogi al Cav: 'Sciacallaggio morale' Lo smarrimento della sinistra alle prese con il post ...... Carlo Calenda assicura il sostegno alla riforma, all'opposto M5S e Pd : "La riforma introdurrà nuovi spazi di impunità " tuona Giuseppe, è un errore "cogliere la morte diper ..."Un clima di canonizzazione surreale per". E' la fotografia del presidente del Movimento Cinque stelle Giuseppeche sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi tra "iniziative celebrative del governo, ...

Conte: “La destra canonizza Berlusconi e ignora chi sta male, ora torniamo in piazza” Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – “Un clima di canonizzazione surreale per Berlusconi”. E’ la fotografia del presidente del Movimento Cinque stelle Giuseppe Conte che sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro c ...La città di Valenza, in provincia di Alessandria, fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio Berlusconi nel Tempio Panta ...