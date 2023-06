Berlusconi | Comune nel Pavese chiede deroga per intitolare parco

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildi Lardirago, 1.157 residenti in provincia di Pavia, ha chiesto al Prefetto del capoluogo unapersubito, e non dopo 10 anni anni come previsto dalla legge, una ...

Ildi Lardirago, 1.157 residenti in provincia di Pavia, ha chiesto al Prefetto del capoluogo una ... e non dopo 10 anni anni come previsto dalla legge, un parco a Silvio. L'iniziativa -...Riccardo De Corato , ex sindaco e deputato Fdi, ha ad esempio proposto che ilintitoli a Silviol'attuale via Volturno, dove il grande imprenditore è nato. L'esponente meloniano ha ......del Duomo la proposta di dedicare una piazza a Silvionon si è fatta aspettare. Ed è il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi a farla. Il neo - sindaco di Arpino, piccolonel ...

Il primo comune italiano a intitolare una via a Berlusconi AGI - Agenzia Italia

Il Comune di Lardirago, 1.157 residenti in provincia di Pavia, ha chiesto al Prefetto del capoluogo una deroga per intitolare subito, e non dopo 10 anni anni come previsto dalla legge, un parco a Silv ...La Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la promozione di iniziative volte a ricordare e rendere omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso il ...