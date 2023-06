Per 72 ore la programmazione televisiva italiana è stata monopolizzata da Silvio. Tra l'annuncio della morte (arrivato nella mattinata di lunedì 12 giugno), i funerali celebrati nel Duomo di Milano il pomeriggio di mercoledì e le reazioni successive, il suo nome è ...... da Mussolini che voleva essere il nuovo 'principe' emergente dal popolo (e spessoha ... il quadro in cui ci troviamo costretti a vivere e ad agire' (Popolo d'Italia, 23.3.1919 -qui )..."La normativa che abbiamo introdotto impedisce la pubblicazione di chi vienedurante queste ... "Non c'è momento più sbagliato che cogliere la morte diper portare avanti riforme a ...

Berlusconi citato in tv ogni 15 secondi per 72 ore. E la Rai supera Mediaset la Repubblica

Non sono mancate le polemiche per il lutto nazionale a Berlusconi. In quali altri casi è stato proclamato nel nostro paeseMuore l’abile interprete del liberismo e della deriva verso il fascismo “democratico” in Italia di Salvatore Palidda Berlusconi muore nel pieno declino della sua epopea che ha segnato l’Italia (...) ...