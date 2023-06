Berlusconi boom sui social | crescono anche ora che non c’è più

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 16 giugno 2023) 92.646. È un numero che all’apparenza non ci dice nulla di particolare. Può essere riferito agli spettatori di un concerto, ai voti raccolti da un candidato, alla vincita al Casinò e, perché no, ai km percorsi dalla nostra auto. Eppure, se a questa grandezza associamo un altro valore, quello dei follower, allora diventa semplice comprendere e dare un’unità di misura all’audience e alla partecipazione digitali che la scomparsa di Silvioha generato in rete. Da lunedì mattina a oggi 16 giugno, due giorni dopo i funerali in Duomo, i quattro accountdi Silviohanno incrementato complessivamente i follower di 92.646 unità. La crescita più consistente è stata quella dell’account Instagram con 44.622 nuovi follower, poi a seguire c’è l’account di TikTok, aperto poco meno di un mese prima ...