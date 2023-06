Bergomi | «Inter | sostituire Dzeko non sarà semplice! Al posto suo…»

(Di venerdì 16 giugno 2023)in collegamento video con gli studi di Sky Sport commenta il probabile addio di Edinin scadenza di contratto, esprimendo l’opinione riguardo la sua scelta. VERSO L’ADDIO – Beppeha espresso la sua opinione riguardo il possibile addio di Edin: «L’avrà bisogno di un giocatore come, sostituirlo nonsemplice. Continuando a giocare con due attaccanti, ne serviranno altri due in panchina, e trovarne uno con le stesse caratteristiche dinon facile, perché lui fa salire la squadra e lega il gioco. Sicuramente gli avevano proun contratto minore rispetto quello attuale, ma io preferirei giocare ancora all’e in Champions League con la possibilità di giocare ai ...

... a dire no alla Juventus, a spingere da dirigente per far debuttare un giovanotto di nomee ...lui confida di amare l'Otto e non solo perché era il numero indossato ai tempi della grande, ......secondo posto per gli Azzurrini Under 20 sconfitti solo dall'Uruguay in finale e l'exCesare ... Telecronaca Fabio Caressa e commento di Beppe(bordocampo Marco Nosotti e Peppe Di Stefano) ...... e che infatti anticipòe Zanetti sul terreno di gioco. Ci riferiamo al notissimo Giacinto Facchetti che con l'giocò ben 637 partite, militando nel club di Milano dal 1960, anno in cui ...

Bergomi: "Sostituire Dzeko è molto difficile. Fossi in lui farei un altro anno all'Inter ma rispetto... Fcinternews.it

"Da questo allenatore avrà trovato delle certezze e delle convinzioni per portare avanti questo tipo di progetto".Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista Sky Sport, ha parlato di Rudi Garcia - ora tecnico del Napoli - nel corso del suo intervento ai microfoni dell'emittente televisiva.