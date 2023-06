Movimento alanche sui listini dei prezzi consigliati. In aumento le quotazioni dei prodotti ... IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Queste sono ...Inil petrolio dopo la debolezza della vigilia, legata al fortesettimanale delle scorte Usa di petrolio (+8 mln di barili la scorsa settimana),e distillati che pone dei dubbi ...LAB24 Il prezzo dellaoggi in tutta Italia Scopri di ...

Benzina in rialzo, al self service a 1,839 euro al litro Agenzia ANSA

Prezzi medi in rialzo per i carburanti. Dopo il lieve calo di ieri, registriamo questa mattina una variazione opposta sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Movimento al rialzo anche s ...Il future sul petrolio americano WTI esaurisce apparentemente il rimbalzo a poche ore dalla Fed. Operatori in attesa di una pausa sui tassi.