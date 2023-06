Benevento | tra le idee di mercato c’è un mancino del Crotone

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa un Maxime a un altro. Da un francese a un altro. Salutato senza grossi rimpianti Leverbe, ilpotrebbe accogliere Maxime Francoise Jean Giron. Il nome delclasse 1994, originario di Gonesse, sarebbe sul taccuino del dt Marcello Carli dopo la stagione vissuta in serie C con la maglia del. Con gli squali, il laterale con un contratto in scadenza nel 2025, ha disputato complessivamente 26 partite in stagione. Portato in Italia dal Montichiari nel 2012, Giron è già transitato per la Campania indossando in passato le maglie di Avellino e Juve Stabia. Il, tra l’altro, avrebbe la necessità di coprire il vuoto lasciato dall’addio di Foulon e il nome dell’ex Chieti, Reggiana Potenza, Bisceglie e Palermo potrebbe stuzzicare la fantasia del neo direttore ...

Ha insegnato all'Accademia Bct aed è apparsa nel video Insuperabile di Rkomi nei panni ... erano emersi alcuni rumors su una presunta relazionei due ragazzi ma entrambi non ne hanno mai ...... Sindaco della Città di; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di; Gerardo ... Durante l'iniziativa saranno attivati, in parallelo, desk per incontri 'one to one'aspiranti ...La Campania è, infatti,le regioni con il minor numero di donatori in Italia' ha dichiarato Giovanni De Michele, Presidente del Comitato CRI di. Dal canto suo, Alberto Orlacchio, CEO di ...

Cosa fare e vedere a Benevento. Guida alla città e dintorni Artribune

Sono, infatti 11 i comuni destinati ad avere le case di comunità, mentre per 5 altri centri è prevista l'attivazione di ospedali di comunità, cui si aggiungeranno le 5 Cot (centrali operative ...Mc Donald's raddoppia e Benevento rafforza lo status di piccola capitale dei panini. Arriva il via libera definitivo alla realizzazione in città di un nuovo punto vendita ...