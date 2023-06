' Bello Mondo' | il cambiamento climatico spiegato ai ragazzi

Leggi su agi

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Il pianeta se ne frega. ‘' va letto a partire da questa prospettiva rovesciata. Si sente dire spesso: “Cosa possiamo fare per salvare il pianeta?”. Il pianeta invece sta bene, benissimo. Ce lo confessa proprio lui in persona e non è una dichiarazione negazionista. Anzi. “Ehi devo dirti un segreto. Io sto benissimo, sono in pienissima forma. Sai, un grado in più, un grado in meno per me non cambia niente. In questi miliardi di anni ho attraversato momenti ben più caldi e ben più freddi ”. ‘' scritto per Mondadori da Federico Taddia, autore tv, conduttore, divulgatore scientifico, ed Elisa Palazzi, climatologa e ricercatrice, suggerisce aie a chiunque lo sfogli camminando o nuotando sotto al cielo che “non si tratta di salvare il pianeta ma noi stessi dai possibili ...