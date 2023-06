Belen Rodriguez lascia Tu Si Que Vales

Ore di sclero per Stefano De Martino . Il marito diha doppiato la voce di Elemental, il nuovo film Pixar. Ma il tempo impiegato a lavorare l'ha stressato parecchio ed ecco che, dopo la presentazione del film, De Martino mostra degli ...Pare proprio che per Stefano De Martino esia arrivato il tempo della maturità. Nelle scorse settimane si sono rincorse in modo tambureggiante voci che volevano la coppia di nuovo vicina al crac. Poi l'argentina è spuntata a ...e Stefano De Martino hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e questa volta il motivo non sembra essere legato a una crisi. Dopo essere tornati insieme per la seconda volta,e Stefano De Martino sono apparsi sempre meno spesso insieme sui social. A svelare i motivi dietro la questione è stato lo stesso ballerino, che ha specificato come lui e la showgirl ...

Belen Rodriguez, nessuna crisi con Stefano De Martino: finito il tempo del gossip DailyNews 24

Dopo l’addio a Le Iene, Belen Rodriguez potrebbe lasciare anche un altro programma. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, la showgirl argentina avrebbe ...Ore di sclero per Stefano De Martino. Il marito di Belen Rodriguez ha doppiato la voce di Elemental, il nuovo film Pixar. Ma il tempo impiegato a lavorare l'ha stressato parecchio ed ...